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Прокуратура Дагестана начала проверку по факту отравления детей в лагере

Происшествия

Общее число пострадавших составило 65 человек

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту отравления детей в лагере
Cenya Glova
Детская столовая

Махачкала, 13 августа 2018, 13:03 — REGNUM  В Дагестане начата проверка прокуратуры по факту отравления воспитанников детского лагеря в Шамильском районе. С диагнозом «пищевое отравление» были госпитализированы всего 65 человек. Из них 61 ребенок, еще четверо взрослых, в том числе повар, охранник и два воспитателя.

Все они доставлены в Шамильскую районную больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщили ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе минздрава республики. По предварительным данным расследования, «имеет место реализация пищевого пути передачи инфекции», сообщили в ведомстве.

Для оказания помощи местным врачам в районную больницу прибыла бригада медиков из республиканского центра инфекционных болезней. Кроме того, в район ЧП выехали специалисты минздрава РД во главе с первым заместителем министра Фейзулахом Габибулаевым, которые окажут на месте организационно-методическую помощь.

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Массовые пищевые отравления
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