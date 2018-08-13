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В Египте при обрушении дома погибли пять человек

Происшествия

Все подробности происшествия выясняются

Каир, 13 августа 2018, 13:01 — REGNUM  Не менее пяти человек погибли, в том числе четверо детей в результате обрушения трехэтажного жилого дома в Египте, сообщает Youm7.

По данным издания, инцидент произошел утром 13 августа в районе Аль-Зубайди в городе Кена. Среди погибших — четверо детей от 5 до 15 лет.

В ликвидации последствий обрушения принимают участие военные. Все подробности происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Узбекистане в результате обрушения двухэтажного здания на территории бывшего деревообрабатывающего завода в Бухаре погибли два человека.

Читайте подробнее: В результате обрушения здания в Узбекистане погибли два человека

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Обрушения зданий
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