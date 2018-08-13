Фанат в Благовещенске был оштрафован за гол в матче Кубка России

Благовещенск, , 12:50 — REGNUM Житель Благовещенска, забивший гол во время футбольного матча, проходившего на стадионе областного центра, признан виновным в совершении административного правонарушения. Молодой человек оштрафован на 3 тыс. рублей, сообщает 13 августа пресс-служба УМВД Амурской области.

В ведомстве отметили, что болельщик нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

«Установлено, что во время футбольного матча, проходившего на стадионе областного центра, гражданин выбежал на поле и забил мяч в ворота одной из футбольных команд», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МВД подчеркнули, что удалось установить личность несдержанного фаната: им оказался 20-летний житель областного центра. Благовещенским городским судом ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля была признана виновной и арестована на 15 суток участница скандально известного коллектива Pussy Riot Вероника Никульшина, выбежавшая на футбольное поле во время финала ЧМ-2018.

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