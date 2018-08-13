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В Грузии задержали удерживавшего детей в заточении мужчину

Происшествия

Подозреваемому грозит заключение сроком на один год или принудительные работы

Тбилиси, 13 августа 2018, 12:49 — REGNUM  Гражданин Грузии, который на протяжении нескольких лет удерживал взаперти восьмерых своих детей, задержан на северо-западе страны. Об этом 12 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.

Мужчине, задержанному около двух недель назад в регионе Сванетии, грозит заключение сроком на один год или принудительные работы на такой же период времени.

Сюжет о том, что житель Грузии уже много лет держит взаперти восьмерых своих детей (трое сыновей и пятеро дочерей), в январе текущего года показала телекомпания «Рустави 2».

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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