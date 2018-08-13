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В Иркутской области за неделю шесть человек заразились клещевым энцефалитом

Происшествия

С начала эпидемического сезона в регионе от укусов клещей пострадали 13 917 человек

В Иркутской области за неделю шесть человек заразились клещевым энцефалитом
JerzyGorecki
Клещ

Иркутск, 13 августа 2018, 12:40 — REGNUM  В Иркутской области за прошедшую неделю более 400 человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей, диагноз клещевой энцефалит подтвердился у шести жителей, сообщает 13 августа региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«За прошедшую неделю в Иркутской области за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились 412 человек, в том числе 163 ребенка», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, с подозрением на клещевые инфекции были госпитализированы 19 человек, диагноз клещевой энцефалит подтвержден у шести человек, у одного — клещевой боррелиоз.

Всего с начала эпидемического сезона в регионе от укусов клещей пострадали 13 917 человек, в том числе 3 164 ребенка.

В ведомстве напомнили, что при выезде на природу необходимо соблюдать меры профилактики клещевых инфекций. Так, необходимо использовать специальные средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, а также избегать зарослей прошлогодней травы и не сидеть на траве без подстилки.

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Клещевой сезон
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