До 312 человек выросло число пострадавших на концерте в Испании

Виго, Испания, , 12:36 — REGNUM Власти расположенного в северо-западной части Испании города Виго сообщили об увеличении числа пострадавших от падения в море деревянной платформы. Их число выросло до 312 человек, пишет местная газета Faro de Vigo.

По сведениям издания, пятеро пострадавших в результате инцидента находятся в тяжёлом состоянии. На текущий час водолазы экстренных служб осматривают район моря вблизи берега, где произошло ЧП. Отмечается, что у некоторых пострадавших переломаны конечности, также есть граждане, получившие травмы головы и сотрясения мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, посетители концерта в испанском городе Виго получили ранения в результате обрушения деревянной платформы на набережной. Многие из зрителей упали в море, когда конструкция, не выдержавшая веса собравшихся, рухнула в воду.

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