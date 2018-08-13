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Спецотряд совершил рейд на дом подозреваемого террориста на Калимантане

Происшествия

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в связи с террористической сетью, и его жену

Спецотряд совершил рейд на дом подозреваемого террориста на Калимантане
vitalykuzmin.net
Спецотряд

Палангкарая, Индонезия, 13 августа 2018, 12:43 — REGNUM  Специальный отряд полиции Центрального Калимантана в Индонезии совершил рейд на дом, где, по предварительным данным, жили подозреваемые в терроризме, сообщает Antaranews.

В результате спецоперации были обнаружены трубки для создания бомбы и химические вещества.

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в связи с террористической сетью, и его жену. Подробности не разглашаются.

По мнению местных жителей, повседневная жизнь этой семьи, состоявшей из подозреваемого мужчины, его жены и двух детей, была абсолютно обычной.

«Обычная семья, они общались с соседями, ходили на молитву, все как у всех», — заявил один из соседей.

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