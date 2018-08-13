Понедельник, 13 Августа 2018 года
12:54:10 МСК

В тульском кафе отравились 19 человек

Происшествия

В еде, приготовленной в кафе «Тарелка», нашли сальмонеллу

В тульском кафе отравились 19 человек
Фернан Lungren. Кафе. 1882

Тула, 13 августа 2018, 12:26 — REGNUM  В Туле 19 человек заболели кишечной инфекцией, поев в кафе «Тарелка», которое находится в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова. Как сообщила 13 августа пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в еде, приготовленной в кафе, нашли возбудителя инфекции — бактерию сальмонеллу. Причиной отравления стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

В кафе было проведено эпидемиологическое расследование, в результате которого специалисты управления нашли многочисленные нарушения санитарного законодательства. Всего по найденным нарушениях возбудили четыре дела об административных нарушениях. Сейчас работа кафе приостановлена на 90 суток.

«Очаг локализован, случаев вторичного распространения не зарегистрировано. В настоящее время состояние заболевших удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые пищевые отравления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить