Погибших среди пассажиров Ми-8 нет – комитет по ЧС Таджикистана

Душанбе, , 12:18 — REGNUM В комитете по чрезвычайным ситуация Таджикистана опровергли информацию о погибших пассажирах вертолёта Ми-8, совершившего жёсткую посадку в горах Восточного Таджикистана. По данным ведомства, все находившиеся на борту люди, включая членов экипажа, живы.

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На борту Ми-8, аварийно севшего в Таджикистане, летели альпинисты из РФ

Спасатели уже определили точные координаты жёсткой посадки вертолёта и направляются к месту ЧП на помощь пострадавшим.

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Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку 12 августа на леднике Фортамбек в Таджикистане. На борту винтокрылой машины находились 13 альпинистов и трое членов экипажа. 11 альпинистов — граждане РФ (жители Москвы, Воронежа и Кирова), один — Белоруссии и один — Испании. Сообщалось также об одном погибшем. Группа возвращалась в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоила Сомони — бывший пик Коммунизма, высочайшая вершина Таджикистана. Известно, что вертолёт принадлежит Национальной гвардии Таджикистана.

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