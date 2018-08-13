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Челябинец получил три года за смерть четверых человек

Происшествия

Зимой его автомашина врезалась во встречную

Челябинец получил три года за смерть четверых человек
Уильям Хогарт. Суд. 1758

Челябинск, 13 августа 2018, 12:06 — REGNUM  В Челябинске Тракторозаводский районный суд вынес приговор гражданину, по вине которого погибли четыре человека. Его признали виновным в нарушении Правил дорожного движения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпроккуратуре.

Всё произошло 2 февраля. Гражданин выехал на встречную полосу и допустил столкновение с другим автомобилем, ехавшим ему навстречу. Четыре человека погибли. Ещё двое получили травмы, но выжили.

Оказалось, что на задней оси колёс у него резина была не шипована. Подсудимый признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. В связи с этим его дело рассмотрели в особом порядке, что и дало ему возможность получить мягкий приговор. За гибель четверых человек он отправлен в колонию общего режима всего на три года.

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Дорожно-транспортные происшествия
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