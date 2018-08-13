В Подмосковье закрыли цех по производству контрафактной газировки

Чехов, Московская область, , 11:55 — REGNUM В Московской области сотрудники полиции пресекли деятельность цеха по производству контрафактного газированного напитка под видом известного бренда, сообщила 13 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, производство располагалось в промзоне городского округа Чехов. В момент появления полицейских в цехе находились 15 человек из стран ближнего зарубежья.

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В ходе осмотра сотрудники полиции изъяли 25 тыс. двухлитровых бутылок с готовой продукцией, конвейерную линию, а также оборудование для нанесения логотипов. Общий ущерб правообладателю превысил два миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» УК РФ. Деятельность цеха пресечена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Подмосковье сотрудники полиции ликвидировали нелегальный цех по пошиву контрафактной продукции, на котором незаконно работали 59 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии.

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