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Подростка подозревают в поджоге старинной церкви в Карелии

Происшествия

10 августа в городе Кондопога в старинной церкви произошел пожар

Подростка подозревают в поджоге старинной церкви в Карелии
© МЧС по Карелии
Пожар в деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в карельском городе Кондопога

Кондопога, Карелия, 13 августа 2018, 11:49 — REGNUM  В поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в карельском городе Кондопога заподозрили подростка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«В поджоге подозревается 15-летний школьник, — сказал источник. — У него психические отклонения».

По словам истчника, подросток объяснил свои действия тем, что хотел прославиться на весь мир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа в городе Кондопога в старинной церкви произошел пожар. Сотрудники специальных служб, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание.

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