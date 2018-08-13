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Тайник с 8 кг взрывчатки обнаружил украинский полицейский, собирая лом

Происшествия

Помимо взрывчатки в тайнике были гранаты, патроны и дымовые шашки

Днепропетровск, Украина, 13 августа 2018, 11:49 — REGNUM  Тайник с взрывоопасными веществами, гранатами и гранатометами был обнаружен в лесополосе около села Зайцево Днепропетровской области, сообщает 13 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, полицейские обнаружили схрон, в котором неизвестные спрятали более 8 кг взрывчатки, 60 гранат, два гранатомета и выстрелы к ним, 12 дымовых шашек, 16 ящиков с патронами. Тайник был обнаружен совершенно случайно: его нашел полицейский, который собирал металлолом.

Напомним, после объявления Киевом гражданской войны в Донбассе тайники на Украине перестали быть редкостью. Так, ранее в Лисичанске служба безопасности Украины обнаружила тайник, в котором хранилось 37 гранатометных выстрелов и взрыватели к ним.

Читайте ранее в этом сюжете: СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в Лисичанске

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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