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При пожаре в тайваньском госпитале погибли 14 человек

Происшествия

Пожарным удалось эвакуировать 36 человек

Синьбэй, Тайвань, 13 августа 2018, 11:32 — REGNUM  Власти Тайваня сообщили о 14 погибших при пожаре в госпитале в Синьбэе, передает телеканал TeleSur.

Пожар случился 12 августа на седьмом этаже госпиталя Вэйфу в районе Синьчуан. Для борьбы с огнем была задействованы 76 пожарных машин и 276 пожарных, которым удалось справиться с пожаром в течение часа.

Были спасены 33 пациента и трое сотрудников госпиталя. После разбора завалов спасатели обнаружили тела семерых мужчин и семи женщин. Причины возгорания выясняются.

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Пожары в медицинских учреждениях
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