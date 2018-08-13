Альпинистам, которых ищут в горах Таджикистана, удалось выйти на связь

Душанбе, , 11:19 — REGNUM Пассажирам вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана, удалось зарядить батареи раций и выйти на связь, сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО).

Таким образом, удалось установить место нахождения летчиков и альпинистов, с аэропорта района Лахш к ним вылетели вертолеты.

По данным источников Mash, альпинисты готовятся к эвакуации, 12 человек «точно живы».

Напомним, вчера, 12 августа, в горах Таджикистана совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого были 13 альпинистов и трое членов экипажа. В КЧС сообщили, что о происшествии они узнали около 18 часов по местному времени, но из-за погодных условий начать поисково-спасательную операцию удалось только сегодня утром. Задействованы три вертолета.