Причины отравления детей в омском лагере выясняет Роспотребнадзор

Омск, , 11:14 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Омской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с чрезвычайным происшествием в детском лагере «Юбилейный».

Как сообщили ИА REGNUM 13 августа в ведомстве, специалисты Роспотребнадзора выехали в лагерь после поступления информации о случаях заболевания среди детей. Они устанавливают этиологию заболеваемости, источники инфекции и факторы, повлиявшие на её распространение. В том числе проверка покажет, допускал ли нарушения персонал пищеблока.

Проверяющие отобрали смывы и пробы. Проверяется качество продуктов питания. Деятельность лагеря приостановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 августа из омского детского лагеря «Юбилейный» госпитализировали 10 детей с подозрением на кишечную инфекцию. По информации облминздрава, дети чувствуют себя хорошо, проявлений кишечной инфекции за время госпитализации не было.

По факту пищевого отравления детей в летнем лагере проводит проверку областное следственное управление СКР. По данным ведомства, количество пострадавших — 13 человек.

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