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Пакистан: шансы на спасение заблокированных горняков невелики

Происшествия

Спасателям удалось найти тела восьмерых погибших из 13 оказавшихся в обрушившейся шахте человек

Пакистан: шансы на спасение заблокированных горняков невелики
Шахта

Кветта, Пакистан, 13 августа 2018, 11:11 — REGNUM  Власти Пакистана выразили 13 августа опасения относительно того, что все 13 горняков, оказавшихся заблокированными в шахте на юго-западе страны, погибли, сообщает со ссылкой на официальные лица республики турецкое агентство Anadolu.

«Нам удалось достать тела восьмерых человек из обрушившейся шахты. В то же самое время предпринимаются шаги для спасения оставшихся пятерых, но вероятность их выживания невелика», — подчеркнул глава инспекции шахт провинции Белуджистана Ифтикхар Ахмед.

Напомним, трагедия произошла 12 августа на шахте, расположенной поблизости от столицы провинции городе Кветта. В качестве причины инцидента называется взрыв газа.

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