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Экипаж вертолета Ми-8 в Таджикистане погиб — СМИ

Происшествия

Среди погибших есть также альпинисты, отметил источник

Экипаж вертолета Ми-8 в Таджикистане погиб — СМИ
Максим Цуканов © ИА REGNUM
Вертолет Ми-8

Душанбе, 13 августа 2018, 10:48 — REGNUM  Экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане вертолета Ми-8 погиб, сообщает 13 августа РИА Новости со ссылкой на источник в туристической компании.

По его словам, среди погибших есть также альпинисты, точное число которых неизвестно. Также он сообщил, что среди 13 пассажиров, которые находились в вертолете, большинство — граждане России.

Напомним, 12 августа в восточной части Таджикистана жесткую посадку совершил вертолет Ми-8, на борту которого находились 13 альпинистов и трое членов экипажа. Сообщалось, что 11 альпинистов — граждане РФ, один — Белоруссии и один — Испании. Вертолет принадлежит Национальной гвардии Таджикистана.

На место ЧП вылетели два вертолета со спасателями и медиками на борту, президент Таджикистана взял под свой личный контроль поиски альпинистов.

Читайте подробнее: Спасатели вылетели на место жесткой посадки МИ-8 в Таджикистане

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Авиапроисшествия
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