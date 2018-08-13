Операцию по спасению туристов в горах Алтая осложняет туман

Горно-Алтайск, , 10:47 — REGNUM Начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко принял решение лично возглавить группу спасателей, которая будет помогать заблокированным на вершине Ак-Кем туристам (4 100 м) как только позволит погода. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

По оценке спасателей, маршрут, где путешествовала группа (ледово-скальный), один из самых сложных в горах Алтая, поэтому работа по спасению предстоит сложная. Но удастся ли в ближайшие часы добраться до вершины, пока никто сказать не может из-за непредсказуемого характера погоды: в горах ветер стих, потеплело, но опустился туман. К тому же, в горах вертолёт сможет сесть только на площадку у озера Аккемское. А это значит, что от озера до места стоянки группы предстоит ещё подняться на высоту более 2 000 метров, пояснил Владимир Овсиенко.

Между тем терпящие бедствие туристы по спутниковой связи со спасателями сообщили, что чувствуют себя удовлетворительно. У них есть минимальный набор продуктов питания, тёплые вещи, газовая горелка и укрытие от непогоды.

Напомним, в настоящее время в алтайских горах находится порядка 100 туристических групп, а в целом по Сибири — 241 группа общей численностью 2 350 человек, в том числе 491 ребёнок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, четверо жителей Кемерова накануне, 12 августа, оказались заблокированными на одной из вершин горы Белуха (Ак-Кем, 4 100 м): из-за ухудшения погоды у них унесло палатку с вещами и снаряжением.

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