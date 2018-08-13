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С экипажем «жёстко» севшего в горах Таджикистана Ми-8 установлена связь

Происшествия

С аэродрома Ляхш вылетели три вертолета со спасателями

Душанбе, 13 августа 2018, 10:41 — REGNUM  В настоящее время установлена связь с альпинистами, находившимися на борту совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана вертолёта Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

По данным агентства «Авеста», в ведомстве также заявили, что на текущий час на место, где находится пропавшая группа, с аэродрома Ляхш вылетели три вертолета со спасателями. Для выяснения обстоятельств происшествия в республике создана правительственная комиссия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа поиски альпинистов, находящихся в вертолете, совершившем жесткую посадку в горах Таджикистана взял под свой личный контроль президент страны Эмомали Рахмон.

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Авиапроисшествия
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