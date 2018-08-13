На Украине предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в стране

Киев, , 10:41 — REGNUM На всей территории Украины 13 августа наблюдается преимущественно чрезвычайный (пятый класс) уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что в столице Украины будет четвертый уровень пожарной опасности.

Читайте также: Авиация помогает тушить пожар вблизи Чернобыльской АЭС на Украине

Напомним, пятый класс пожарной опасности был объявлен на Украине в начале июня. В то же время недалеко от Чернобыльской АЭС загорелась сухая трава на площади 10 га. После травы огонь перекинулся на близлежащий лес. Пожар потушили в течение двух суток. Предполагается, что причиной пожара мог стать поджог, полиция возбудила уголовное дело в связи с возгоранием травяных массивов.

Читайте ранее в этом сюжете: Пшеничное поле площадью более 60 га загорелось в Полтавской области