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На Украине предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в стране

Происшествия

В начале июня также объявляли о пятом классе пожарной опасности

На Украине предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в стране
Ylvers
Пожар в лесу

Киев, 13 августа 2018, 10:41 — REGNUM  На всей территории Украины 13 августа наблюдается преимущественно чрезвычайный (пятый класс) уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что в столице Украины будет четвертый уровень пожарной опасности.

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Напомним, пятый класс пожарной опасности был объявлен на Украине в начале июня. В то же время недалеко от Чернобыльской АЭС загорелась сухая трава на площади 10 га. После травы огонь перекинулся на близлежащий лес. Пожар потушили в течение двух суток. Предполагается, что причиной пожара мог стать поджог, полиция возбудила уголовное дело в связи с возгоранием травяных массивов.

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Противопожарная безопасность
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