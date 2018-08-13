Эвакуация жертв авиакатастрофы в Индонезии осложняется погодными условиями

Джаяпура, Индонезия, , 12:07 — REGNUM Процесс эвакуации жертв упавшего в Индонезии самолета авиакомпании Dimonim Air осложняется из-за погоды, сообщает Antaranews.

В районе Оксибил по-прежнему туман, поэтому полиция не может сообщить, когда тела жертв будут доставлены в Джаяпуру, Папуа.

«Неизвестно, когда мы сможем эвакуировать погибших. Сейчас мы ждем улучшения погодных условий», — заявил глава полиции Аргун Бинтанг.

Согласно плану, после прибытия в Джаяпуру тела погибших будут доставлены в больницу Бхайанкара для опознания.

Известно, что крушение самолета рейса PK-HVQ, принадлежащего авиакомпании Dimonim Air, произошло в горах Менук 12 августа. В результате авиакатастрофы пилоты и шесть пассажиров погибли. Единственный пассажир самолета, которому удалось спастись — 12 летний ребенок. В настоящее время он находится в больнице.

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