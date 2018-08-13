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Пять человек погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана

Происшествия

Среди погибших – женщина и ребенок

Пять человек погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана
Пожар

Кабул, 13 августа 2018, 10:31 — REGNUM  Не менее пяти мирных жителей погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

По данным издания, инцидент произошел в провинции Тахар, среди погибших — женщина и ребенок. В результате взрыва еще шесть человек пострадали.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая организация. Подробности выясняются.

Напомним, теракты в Афганистане давно стали происходить с печальной регулярностью. Государство на протяжении многих лет раздирают внутренние конфликты.

Так, 8 августа жертвами взрыва, произошедшего на севере Афганистана, стали восемь мирных жителей, в том числе женщины и дети.

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Взрывы в Афганистане
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