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Поиски альпинистов взял под контроль президент Таджикистана

Происшествия

Для выяснения всех обстоятельств создана специальная комиссия

Душанбе, 13 августа 2018, 10:00 — REGNUM  Под свой личный контроль поиски альпинистов, находящихся в вертолете, совершившем жесткую посадку в горах Таджикистана, взял президент страны Эмомали Рахмон. Об этом сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на источник в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны.

«Для выяснения причин и всех обстоятельств происшествия из числа руководителей КЧС, МВД, ГКНБ, министерства обороны, министерства здравоохранения и социальной защиты населения и других ведомств страны создана правительственная комиссия», — сообщила пресс-секретарь КЧС и ГО Умеда Юсуфи.

Напомним, 12 августа в восточной части Таджикистана жесткую посадку совершил вертолет Ми-8, на борту которого находились 13 альпинистов и трое членов экипажа. По предварительным данным, 11 альпинистов — граждане России, один гражданин Белорусии и один гражданин Испании. Члены экипажа — таджикистанцы, вертолет принадлежит Национальной гвардии Таджикистана.

Известно минимум об одном погибшем. Связь с бортом и пассажирами утеряна. На место происшествия утром 13 августа вылетели два вертолета с медиками и спасателями. Позже был отправлен еще один борт.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасатели вылетели на место жесткой посадки МИ-8 в Таджикистане

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