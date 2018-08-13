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ВСУ десять раз обстреляли ДНР

Происшествия

В ход шли минометы, танки, гранатометы

ВСУ десять раз обстреляли ДНР
Ministry of Defense of Ukraine
Танк ВСУ

Донецк, 13 августа 2018, 10:00 — REGNUM  Украинские каратели десять раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 12 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ сделали девять выстрелов из танков, выпустили 46 мин различного калибра, а также применяли стрелковое оружие и гранатометы. Под обстрел попали населенные пункты Горловка, поселок шахты им. Гагарина, поселок шахты им. Изотова, Ясиноватая, Спартак, Октябрь, Ленинское, Сосновское, Сергеевка, Коминтерново, Саханка.

В Сергеевке прямым попаданием снаряда был разрушен дом, в Коминтерново было повреждено два здания, а в Саханке — одно.

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Напомним, в Донбассе с 1 июля объявлено перемирие, но Киев его не соблюдает.

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