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Число жертв землетрясения на острове Ломбок достигло 430 человек

Происшествия

Экономический ущерб оценивается в $342 млн

Число жертв землетрясения на острове Ломбок достигло 430 человек
Department of Foreign Affairs and Trade
Последствия стихии

Джакарта, 13 августа 2018, 09:57 — REGNUM  Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок достигло 436 человек, сообщает 13 августа Associated Press.

Большинство людей погибли из-за обрушения зданий. Экономический ущерб оценивается в $342 млн.

Напомним, 5 августа на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясения магнитудой 7 баллов, в результате действия стихии пострадали около 350 тыс. человек, вынужденных покинуть свои дома.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии уточняют списки погибших при землетрясении и подсчитывают ущерб

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Землетрясения
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