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На концерте в Испании зрители упали в море — 260 пострадавших

Происшествия

Конструкция, не выдержавшая веса собравшихся зрителей, рухнула в самом начале концерта

На концерте в Испании зрители упали в море — 260 пострадавших
Спасательный круг

Виго, Испания, 13 августа 2018, 09:50 — REGNUM  Более 260 посетителей концерта в испанском городе Виго получили ранения в результате обрушения деревянной платформы на набережной. Об этом пишет 13 августа местная газета Faro de Vigo.

Отмечается, что конструкция, не выдержавшая веса собравшихся зрителей, рухнула в самом начале концерта. В результате многие из зрителей упали в воду, травмы получили 266 человек, пишет издание. Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, говорится в сообщении.

https://twitter.com/AlbertoSxenick/status/1028784281085202432

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2017 года матч восьмого тура чемпионата Франции по футболу между «Амьеном» и «Лиллем» был прерван из-за обрушения ограждения трибуны, тогда травмы получили 26 болельщиков.

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