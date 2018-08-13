В Эквадоре в ДТП с автобусом погибли 12 болельщиков местной «Барселоны»

Кито, , 09:20 — REGNUM В Эквадоре в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 болельщиков местного футбольного клуба «Барселона», сообщает AFP со ссылкой на президента клуба Хосе Чеваллоса.

По его словам, ДТП произошло 12 августа. Болельщики возвращались на пассажирском автобусе с выездной игры чемпионата Эквадора против «Депортиво» из Куэнки. В результате происшествия еще 30 человек пострадали.

В настоящее время власти клуба делают все возможное для скорейшего возвращения тел погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Эквадоре попал в ДТП пассажирский автобус, следовавший из города Кито в населенный пункт Ла-Мана. В результате инцидента 14 человек погибли, еще 26 получили ранения.

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