Полицейского в Зауралье подозревают в избиении подростка

п.г.т. Юргамыш, Курганская область, , 09:10 — REGNUM Следователи Зауралья проверяют информации о насилии, которое полицейский применил к несовершеннолетнему. В местных СМИ появились сообщения, что при задержании 17-летнего молодого человека страж порядка несколько раз ударил нарушителя по голове, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Отмечается, что 10 августа 2018 года в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в начале августа 2018 года при задержании несовершеннолетнего жителя посёлка Юргамыш Курганской области, управлявшего автомобилем без водительских прав, сотрудник полиции применил к нему физическую силу. а именно несколько раз ударил ногой по голове.

По данному факту следственными органами СКР по Курганской области организовано проведение доследственной проверки. Затем будет принято процессуальное решение.

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