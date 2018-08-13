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Природный пожар в Крыму тушат самолет и три вертолета

Происшествия

«Задача – полная ликвидация пожара»

Природный пожар в Крыму тушат самолет и три вертолета
skeeze
Пожар

Ялта, Крым, 13 августа 2018, 08:52 — REGNUM  Работы по ликвидации крупного природного пожара в ущелье Уч-Кош возле Ялты возобновили самолет Ил-76 МЧС РФ и три вертолета Ми-8. Об этом сообщил в понедельник, 13 августа, помощник начальника крымского главка МЧС России Владимир Иванов.

По его словам, самолет Ил-76 с водосбросным устройством утром вылетел из Симферополя в сторону Ялты, чтобы сбросить воду на пожар в ущелье Уч-Кош.

«Также начали работу три вертолета Ми-8, — цитирует Иванова РИА Новости. — Задача — полная ликвидация пожара».

Ранее в Главном управленим МЧС России по Республике Крым сообщили, что 12 августа сотрудникам специальных служб удалось локализовать в урочище Уч-Кош возгорание, площадь которого составляет 26 Га.

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