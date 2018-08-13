В Кабардино-Балкарии при восхождении на Эльбрус пропал турист из Волгограда

Нальчик, , 08:51 — REGNUM В горах Кабардино-Балкарии пропал турист. Мужчина из Волгограда самостоятельно пытался взойти на Эльбрус. О том, что он потерялся на высоте 5600 метров, стало известно спасателям около 07:00 13 августа.

В региональном управлении МЧС сообщили ИА REGNUM, что альпинисту-одиночке, по предварительным данным, 58 лет, он не был зарегистрирован в Эльбрусском поисково-спасательном отряде. На поиски туриста выдвинулись шестеро спасателей на двух единицах техники.

Стоит отметить, что за последние четыре дня в горах Кабардино-Балкарии произошло несколько таких ЧП. В пятницу, 10 августа, потерялась при восхождени группа туристов из Москвы в количестве 12 человек. Уже к ночи появилось сообщение о том, что одного из пострадавших туристов спустили на поляну Азау.

Утром 11 августа на горе Эльбрус на высоте около 5000 метров стало плохо туристу из Австрии, который совершал восхождение в составе группы из четырех человек. Как оказалось, у него остановилось сердце. Спасти альпиниста не удалось. Спасатели спустили его тело в поселок Терскол и передали следователям.

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