В спортивном лагере Дагестана отравились более 50 детей — СМИ

Махачкала, , 08:50 — REGNUM В Дагестане более 50 несовершеннолетних госпитализированы с кишечной инфекцией. Массовое пищевое отравление произошло в спортивном лагере «Спартак», передаёт 13 августа телеканал «РЕН-ТВ».

Отмечается, что общее число детей, почувствовавших в лагере недомогание в связи с пищевым отравлением, составило 73 человека, всего на отдыхе в лагере находится 90 детей. Из 73 несовершеннолетних, обратившихся к врачам, были помещены на лечение 54 ребёнка, сообщает телеканал. По факту произошедшего в настоящее время сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа была начата доследственная проверка по факту отравления десяти детей в одном из детских летних лагерей, расположенных под Омском. Все несовершеннолетние с признаками пищевого отравления были госпитализированы.

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