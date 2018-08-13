На горе Эльбрус пропал альпинист-одиночка

Нальчик, , 08:37 — REGNUM Альпинист, совершавший одиночное восхождение, пропал на горе Эльбрус. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

«Поступила предварительная информация о том, что на горе Эльбрус в районе высоты 5600 м пропал турист», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели в составе 6 человек уже приступили к поиску совершавшего одиночное восхождение альпиниста.

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