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На горе Эльбрус пропал альпинист-одиночка

Происшествия

Спасатели в составе 6 человек уже приступили к поиску альпиниста

Нальчик, 13 августа 2018, 08:37 — REGNUM  Альпинист, совершавший одиночное восхождение, пропал на горе Эльбрус. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

«Поступила предварительная информация о том, что на горе Эльбрус в районе высоты 5600 м пропал турист», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели в составе 6 человек уже приступили к поиску совершавшего одиночное восхождение альпиниста.

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