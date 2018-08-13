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В Харьковской области задержали «серебряного» контрабандиста

Происшествия

У женщины, пытавшейся вывезти серебро, оказалось более 200 изделий

Харьков, Украина, 13 августа 2018, 08:31 — REGNUM  На границе Харьковской области с Россией была задержана женщина с контрабандным серебром, сообщает 12 августа пресс-служба госпогранслужбы Украины.

Согласно сообщению, женщина 1973 года рождения направлялась в Россию через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Журавлевка». С собой у женщины была сумка, на которую сработал металлоискатель. При тщательном осмотре пограничники обнаружили в сумке серебряные изделия общим весом около 950 г. Всего в сумке оказалось более 200 изделий из серебра. Контрабанда была изъята.

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Напомним, ранее служба безопасности Украины (СБУ) задержала трех жителей города Черновцы, которые перевозили контрабандой мотоциклы и велосипеды из ЕС. Преступники разбирали технику на части и присылали на Украину почтой.

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Контрабанда и борьба с ней
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