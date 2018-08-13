В результате ДТП в Башкирии погибли трое человек

Уфа, , 08:04 — REGNUM В Бирском районе Башкирии 12 августа произошло столкновение автомобилей Lada Granta и «ВАЗ-2121» Niva, в результате ДТП погибли трое человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УГИБДД.

Отмечается, что авария произошла ранним утром на 108 километре автодороги Уфа — Бирск — Янаул. За рулём Lada Granta, врезавшейся в «Ниву», находился 31-летний водитель. В результате столкновения он погиб.

Также от травм скончались 83-летний местный житель, управлявший «Нивой», и его 86-летняя пассажирка, отметили в ведомстве. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Новосибирске автомобиль «Мерседес» снёс продуктовый киоск, в результате ДТП один человек погиб, ещё трое были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Читайте также: В Новосибирске «Мерседес» снёс киоск: один человек погиб, трое — в больнице