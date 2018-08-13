Спасатели вылетели на место жесткой посадки МИ-8 в Таджикистане

Душанбе, , 07:59 — REGNUM На место жесткой посадки вертолета Ми-8 с альпинистами в Таджикистане вылетели два вертолета со спасателями и медиками. Об этом сообщила порталу Asia-Plus начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи.

По ее словам, вертолет совершил жесткую посадку, поэтому говорить о крушение воздушного судна или аварии нельзя. При этом она добавила, что связь с пассажирами вертолета отсутствует, так как батареи раций сели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа 2018 г. в Таджикистане совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 с альпинистами. На борту воздушного судна находились граждане РФ, Белоруссии, Испании и Таджикистана.

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