Семьи погибших при обрушении казармы в Омске начали знакомиться с делом

Омск, , 07:58 — REGNUM Родственники жертв обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске, произошедшего в июле 2015 года и унёсшего жизни 24 человек, приступили к ознакомлению с материалами расследования.

По словам адвоката Ольги Рыбаковой, представляющей интересы части родственников жертв трагедии, следователи планировали провести процедуру ознакомления с 350-томным делом в Москве. Однако Рыбакова настояла, чтобы материалы переправили в Омск, так как там проживает большинство пострадавших. К настоящему времени в Омск поступила примерно четверть всех томов. По предварительным оценкам адвоката, на полное ознакомление с делом уйдёт не менее одного месяца, передаёт «Коммерсантъ».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, трагедия в омском посёлке Светлом произошла 12 июля 2015 года. В результате обрушения казармы учебного центра ВДВ погибли 24 молодых десантника. В апреле 2018 года стало известно, что Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) предъявило обвинение в окончательной редакции фигурантам уголовного дела об обрушении казармы. Один из обвиняемых — экс-начальник 242-го учебного центра ВДВ полковник Олег Пономарёв.

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