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ВСУ четыре раза обстреляли ЛНР из минометов и гранатометов

Происшествия

Под обстрел попали три населенных пункта

ВСУ четыре раза обстреляли ЛНР из минометов и гранатометов
Ministry of Defense of Ukraine
Украинский солдат стреляет из миномета

Луганск, 13 августа 2018, 07:53 — REGNUM  Четыре раза украинские каратели обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 12 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли Лозовое, Фрунзе и Калиновку из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Сутками ранее украинские войска обстреляли из минометов и БМП пгт Донецкий.

Напомним, Украина и Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) подписали дважды Минские соглашения. Договоренности игнорируются киевской хунтой, причем на это закрывают глаза западные «партнеры» Украины. Со стороны Киева также не исходит никаких предложений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

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Артобстрелы республик Донбасса
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