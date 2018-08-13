У острова Лерос неизвестные обстреляли греческие лодки — СМИ

Афины , , 07:53 — REGNUM Неизвестные, находившиеся на борту турецкого судна, открыли огонь по двум греческим рыбацким лодкам в Эгейском море. Об этом сообщает телеканал Alpha со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел недалеко от острова Лерос. По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал.

По словам греческих рыбаков, огонь по двум лодкам был открыт из огнестрельного оружия, поэтому они были вынуждены покинуть район.

Сотрудникам Береговой охраны, прибывшим к месту стрельбы, обнаружить злоумышленников не удалось.

Читайте также: Две лодки с нелегалами задержаны у берегов Турции

А также: У западного побережья Турции утонули еще девять мигрантов