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У острова Лерос неизвестные обстреляли греческие лодки — СМИ

Происшествия

В результате ЧП никто не пострадал

Афины , 13 августа 2018, 07:53 — REGNUM  Неизвестные, находившиеся на борту турецкого судна, открыли огонь по двум греческим рыбацким лодкам в Эгейском море. Об этом сообщает телеканал Alpha со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел недалеко от острова Лерос. По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал.

По словам греческих рыбаков, огонь по двум лодкам был открыт из огнестрельного оружия, поэтому они были вынуждены покинуть район.

Сотрудникам Береговой охраны, прибывшим к месту стрельбы, обнаружить злоумышленников не удалось.

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