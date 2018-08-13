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Сбой в работе КПП на границе с Крымом произошел по вине украинской стороны

Происшествия

Об этом сообщила госпогранслужба Украины

Сбой в работе КПП на границе с Крымом произошел по вине украинской стороны
Иван Шилов © ИА REGNUM
Шлагбаум. Украина

Киев, 13 августа 2018, 07:39 — REGNUM  Перебои в работе контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе между российским Крымом и Украиной произошли из-за технических неполадок на украинской стороне, сообщает 12 августа пресс-служба азово-черноморского регионального управления госпогранслужбы Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, украинский КПП «Каланчак» не пропускает автомобили из-за сбоя, который произошел во время восстановления базы данных украинской таможни. Пешеходы свободно перемещаются через КПП.

Также украинские пограничники заявили, что российский КПП «Чаплинка» не работает из-за отсутствия электричества и резервных источников питания. Ни пешеходы, ни автомобили через «Чаплинку» не проходят.

Напомним, в течение первого полугодия 2018 года через границу с Крымом граждане Украины прошли 519 тыс. раз.

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