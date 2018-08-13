Сбой в работе КПП на границе с Крымом произошел по вине украинской стороны

Киев, , 07:39 — REGNUM Перебои в работе контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе между российским Крымом и Украиной произошли из-за технических неполадок на украинской стороне, сообщает 12 августа пресс-служба азово-черноморского регионального управления госпогранслужбы Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, украинский КПП «Каланчак» не пропускает автомобили из-за сбоя, который произошел во время восстановления базы данных украинской таможни. Пешеходы свободно перемещаются через КПП.

Также украинские пограничники заявили, что российский КПП «Чаплинка» не работает из-за отсутствия электричества и резервных источников питания. Ни пешеходы, ни автомобили через «Чаплинку» не проходят.

Напомним, в течение первого полугодия 2018 года через границу с Крымом граждане Украины прошли 519 тыс. раз.