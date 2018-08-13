65% линейных объектов в Якутии отремонтировано после паводка

Якутск, , 07:33 — REGNUM В Якутии завершатся в конце августа работы по восстановлению дорожной инфраструктуры, пострадавшей от весеннего паводка. Об этом сообщается на официальном портале Республики Саха (Якутия).

«К концу августа все дороги Якутии… будут восстановлены», — говорится в сообщении.

В управлении автодорог республики уточнили, что 65% линейных объектов, пострадавших после паводка, уже восстановлены.

Как передавало ИА REGNUM, в начале мая в Якутии начались наводнения. От большой воды пострадали дома 4 тыс. жителей сёл Хоточу, Табага, Арбын (Сыгыннах), Сангары, Чурапча, Амга, Кальвица, Аргас, Табага, Октёмцы, Рассолода, Хаптагай, Дыгдал, Эжанцы, Кюпцы и Эльдикан.

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