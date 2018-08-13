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В Новосибирске «Мерседес» снёс киоск: один человек погиб, трое — в больнице

Происшествия

Подробности аварии выясняются

В Новосибирске «Мерседес» снёс киоск: один человек погиб, трое — в больнице
Иллюстрация: 54.мвд.рф
На месте ДТП

Новосибирск, 13 августа 2018, 07:21 — REGNUM  В Новосибирске автомобиль снёс продуктовый киоск: один человек погиб, ещё трое в тяжёлом состоянии оказались в больнице, сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МВД РФ по Новосибирской области.

Авария произошла около 04:45 (время местное) 12 августа. Как выяснилось, 23-летний водитель «Мерседеса» ехал со стороны улицы Ленинградской в сторону улицы Московской в Октябрьском районе Новосибирска. На улице Никитина у дома №62 он въехал в продуктовый киоск.

«На месте скончался 36-летний пешеход. Также в ДТП пострадали водитель «Мерседеса», получивший закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом шейного отдела позвоночника, 28-летняя пассажирка — у неё сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы, а также 43-летняя женщина-продавец киоска, которую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломами основания черепа и двух рёбер», — уточнили в полиции.

Сейчас сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также устанавливают, в каком состоянии был водитель автомобиля.

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Дорожно-транспортные происшествия
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