В Новосибирске «Мерседес» снёс киоск: один человек погиб, трое — в больнице

Новосибирск, , 07:21 — REGNUM В Новосибирске автомобиль снёс продуктовый киоск: один человек погиб, ещё трое в тяжёлом состоянии оказались в больнице, сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МВД РФ по Новосибирской области.

Авария произошла около 04:45 (время местное) 12 августа. Как выяснилось, 23-летний водитель «Мерседеса» ехал со стороны улицы Ленинградской в сторону улицы Московской в Октябрьском районе Новосибирска. На улице Никитина у дома №62 он въехал в продуктовый киоск.

«На месте скончался 36-летний пешеход. Также в ДТП пострадали водитель «Мерседеса», получивший закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом шейного отдела позвоночника, 28-летняя пассажирка — у неё сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы, а также 43-летняя женщина-продавец киоска, которую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломами основания черепа и двух рёбер», — уточнили в полиции.

Сейчас сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также устанавливают, в каком состоянии был водитель автомобиля.