Число погибших от наводнения в Индии приближается к 800

Тривандрам, Индия, , 07:29 — REGNUM По меньшей мере 774 человека стали жертвами наводнений и ливней на территории Индии во время текущего сезона муссонов, сообщает агентство Prensa Latina 3 августа со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Индии.

По данным Национального центра реагирования на чрезвычайные ситуации, осадки привели к гибели 187 человек в штате Керала, 171 — в штате Уттар-Прадеш, 170 человек в Западной Бенгалии и 139 в Махараштре. В штате Гуджарат погибли 52 местных жителя, в штате Ассам — 45, в Нагаленде — 8. В результате инцидентов, связанных с наводнениями, ранения получили 245 человек. Пропали без вести 27.

В штате Ассам наводнение затронуло 1145 тыс. человек, повредили 27 552 гектара сельскохозяйственных культур. В семи штатах с последствиями стихии борются 47 групп национального реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх вместе с коллегами из правительства посетил самый пострадавший штат Керала, чтобы оценить работу местных властей по борьбе с бедствием.

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