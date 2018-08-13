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В Китае скоростной поезд получил удар оторвавшимся стальным щитом

Происшествия

Поезд вынужден был совершить аварийную остановку, что привело к задержкам и сбоям в транспортном сообщении

В Китае скоростной поезд получил удар оторвавшимся стальным щитом
KimonBerlin
Китайский высокоскоростной поезд

Пекин, 13 августа 2018, 06:53 — REGNUM  Обслуживание пассажиров на некоторых участках скоростной железнодорожной магистрали между Пекином и Шанхаем было отложено в связи с неисправностью вагона поезда на секции Ланфан — Пекин, вызванной сильным ветром, сообщает 13 августа газета China Daily.

Скоростной поезд G40, направлявшийся из Ханчжоу в Пекин, на ходу получил удар стальным щитом, который сорвало сильным ветром на участке скоростной железнодорожной линии Ланфан — Пекин. Поезд вынужден был совершить аварийную остановку, что привело к задержкам и сбоям в транспортном сообщении, сообщили в Пекинском железнодорожном бюро.

Отмечается, что позже движение поездов между Ланфаном и Пекином было восстановлено, однако из-за сбоя регулярное движение поездов пока не было приведено в штатный режим. Временно объявлено аварийное положение.

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Железнодорожные аварии
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