В Якутии проверяют сообщения о парализации птиц и массовой гибели рыбы

Якутск, , 06:52 — REGNUM Жители Якутии снова в панике: по социальным сетям распространяется информация о массовой гибели птиц и рыбы на реке Тюкян в Верхневилюйском районе республики. Региональное министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства начало проверку этих сведений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Жители Верхневилюйского района, где ранее были обнаружены десятки трупов птиц возле озера Байбал-Кюэль, теперь рассылают в СМИ видео с парализованными чайками. За кадром говорится, что рядом с заболевшими птицами было обнаружено много погибшей рыбы, а у деревьев на берегу реки Тюкян пожелтели листья.

«Пока рано делать выводы, но мы пришли к мысли, что это может быть птичий грипп или отравление», — прокомментировала ситуацию телеканалу «Якутии 24» начальник районного управления ветеринарии Людмила Бугулова.

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К реке Тюкян для выяснения обстоятельств уже отправились представители республиканского департамента ветеринарии и госинспекторы Нюрбинского комитета и Верхневилюйской инспекции охраны природы. Территория акватории водоёма будет обследована, специалисты отберут пробы воды, растительности и почвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля десятки трупов озёрных чаек были обнаружены возле озера Байбал-Кюель в Верхневилюйском районе Якутии. Жители муниципалитета связали это странное происшествие со случившейся 20 июля «пропажей» солнца: в населённых пунктах Верхневилюйского, Жиганского и Эвено-Бытантайского районов днём стемнело на три часа. Позже причиной исчезновения солнца назывался плотный дым, образовавшийся в атмосфере из-за лесных пожаров. Анализ воды в озере Байбал-Кюэль выявил превышение допустимых показателей по формальдегиду, что также связали с дымом от лесных пожаров.

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