Пожар в Улан-Удэ: состояние одной из пострадавших – крайне тяжёлое

Улан-Удэ, , 06:28 — REGNUM В Улан-Удэ врачи борются за жизнь 18-летней девушки, пострадавшей при пожаре в гостинице. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое, сообщили ИА REGNUM 13 августа в республиканском минздраве.

Всего при пожаре пострадали пять человек, четверым понадобилась госпитализация. Одни из пострадавших — военнослужащий — направлен в военный госпиталь. Мужчина со сложным переломом спины и повреждением спинного мозга направлен в республиканскую больницу. Ещё два человека госпитализированы в БСМП.

«В отделении взрослой травматологии находится женщина, получившая перелом позвоночника без повреждения спинного мозга. Ещё одна пострадавшая — девушка 18 лет — находится в реанимации. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое, обожжена большая часть тела», — подчеркнули в пресс-службе.

Несовершеннолетних и иностранных граждан среди пострадавших нет.

Добавим, очевидцы происшествия сообщают, что при пожаре люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Советском районе Бурятии 13 августа тушили пожар в магазине и гостинице на улице Окинская. По данным МЧС, возгорание ликвидировали в 06:33 по местному времени.

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