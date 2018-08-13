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Число пострадавших от землетрясения на юго-западе Китая выросло до пяти

Происшествия

Эпицентр землетрясение расположен в селе Шицзе уезда Тунхай близ города Юйси юго-западной провинции Юньнань

Куньмин, Китай, 13 августа 2018, 06:11 — REGNUM  Пять человек пострадали в результате землетрясение магнитудой 5,0 в уезде в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

Эпицентр землетрясение расположен в селе Шицзе уезда Тунхай близ города Юйси юго-западной провинции Юньнань. Пять человек получили ранения и были госпитализированы. В настоящее время они находятся в стабильном состоянии. По меньшей мере 18 зданий получили повреждения или были разрушены в результате толчков. Повреждена инфраструктура энергоснабжения и телекоммуникации по всему уезду. Объявлено чрезвычайное положение в пострадавших районах.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение произошло около 1:44 по местному времени в ночь на 13 августа. Ранее было известно лишь об одном пострадавшем.

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