Число пострадавших от землетрясения на юго-западе Китая выросло до пяти

Куньмин, Китай, , 06:11 — REGNUM Пять человек пострадали в результате землетрясение магнитудой 5,0 в уезде в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

Эпицентр землетрясение расположен в селе Шицзе уезда Тунхай близ города Юйси юго-западной провинции Юньнань. Пять человек получили ранения и были госпитализированы. В настоящее время они находятся в стабильном состоянии. По меньшей мере 18 зданий получили повреждения или были разрушены в результате толчков. Повреждена инфраструктура энергоснабжения и телекоммуникации по всему уезду. Объявлено чрезвычайное положение в пострадавших районах.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение произошло около 1:44 по местному времени в ночь на 13 августа. Ранее было известно лишь об одном пострадавшем.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-западе Китая