В ФРГ при катании на тракторе пострадали 27 человек

Берлин, , 06:06 — REGNUM Катавший туристов трактор с прицепом перевернулся в окрестностях немецкого города Лидербах. Пострадали 27 человек, сообщает портал Hessenschau.

Авария произошла, когда трактор совершал крутой поворот. Шесть человек получили тяжелые травмы, при этом 16 пострадавших — дети.

В Германии тракторы используют для развлекательных поездок, такой вид развлечения довольно востребован. В 2017 году аттракцион посетили 20 тыс. человек. Организаторы аттаракциона предлагают туристам покататься на тракторе и побывать в лабиринте на кукурузном поле.

Читайте также: В ДТП в Германии пострадали 52 человека, включая детей