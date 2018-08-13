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В ФРГ при катании на тракторе пострадали 27 человек

Происшествия

Шесть человек получили тяжелые травмы, среди пострадавших — 16 детей

Берлин, 13 августа 2018, 06:06 — REGNUM  Катавший туристов трактор с прицепом перевернулся в окрестностях немецкого города Лидербах. Пострадали 27 человек, сообщает портал Hessenschau.

Авария произошла, когда трактор совершал крутой поворот. Шесть человек получили тяжелые травмы, при этом 16 пострадавших — дети.

В Германии тракторы используют для развлекательных поездок, такой вид развлечения довольно востребован. В 2017 году аттракцион посетили 20 тыс. человек. Организаторы аттаракциона предлагают туристам покататься на тракторе и побывать в лабиринте на кукурузном поле.

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Дорожно-транспортные происшествия
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