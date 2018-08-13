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В Улан-Удэ при пожаре в гостинице пострадали пять человек

Происшествия

Четверо из них госпитализированы

Улан-Удэ, 13 августа 2018, 05:51 — REGNUM  В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — 13 августа произошёл пожар в магазине и гостинице на улице Окинская. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, информация о возгорании поступила в 05:05 по местному времени.

В тушении были задействованы 41 человек и 14 единиц техники. Пожар потушили в 06:33.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, при пожаре пострадали пять человек, четверо — госпитализированы. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

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