В Китае из-за ливней почти 230 тыс. домов остались без электричества

Гуанчжоу, Китай, , 05:13 — REGNUM Из-за сильных ливней, обрушившихся на юг Китая без света остались 229,6 тыс. домов, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

К 17:00 по местному времени 12 августа порядка 63,2 тыс. домов продолжили оставаться без электричества. Энергоинфраструктура была повреждена проливными дождями, вызывавшими сход оползней в районе городов Чжухай и Янцзян, расположенных в провинции Гуандун на юге Поднебесной.

Электрики занимаются починкой поврежденной инфраструктуры, однако непрекращающиеся уже третий день осадки очень сильно осложняют процесс починки.

Напомним, что ранее метеорологи прогнозировали мощные ливни на юге Китая. В частности, они должны были накрыть остров Хайнань на самом юге страны, центральные и южные районы провинции Гуандун и южную часть Гуанси-Чжуанского автономного района.

Отметим также, что энергокомпания China Southern Power Grid, инфраструктура которой была повреждена ливнями, обеспечивает электроэнергией провинции Гуандун, Юньнань, Гуйчжоу, Хайанань и Гуанси.